黑石集團收購案破局 Soho股價一度崩跌40%

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（法新社香港13日電） 美國私募基金公司黑石集團（Blackstone）以約30億美元（約新台幣831億元）收購中國房地產開發商Soho中國案破局，在香港掛牌交易的Soho中國股價今天聞訊暴跌40%。

Soho中國在北京等大城市擁有優質房地產，黑石集團視這起收購案為擴展中國事業版圖的機會。

此交易案仍有待中國反托拉斯當局點頭通過，但卻在10日宣告破局。公司主管表示 ，「各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，各方也一致同意不會推遲最後截止日」。

在香港證交所的公告文件中顯示，雙方目前「同意不應該提出收購案」。

Soho中國股價一度狂瀉40%，終場跌幅收斂為34.29%，股價僅剩2.30港元。

黑石集團6月提出以每股5港元收購Soho中國，這個價格比當時的收盤價溢價超過30%，以此計算，Soho中國市值為260億港元（33億美元）。

這起收購案告吹的時間點，就在北京當局加強廣泛打壓獨佔行為和交易之際，在房地產和科技等民間產業之間造成恐慌。

近幾周來，中國房地產業受到打擊，北京當局限制融資的規定，造成房地產業難以融資，導致企業陷入困境，像是恆大集團即爆發無力償債。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP