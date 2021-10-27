默沙東抗疫口服藥授權生產學名藥 可望造福中低收入國家

（法新社華盛頓27日電） 美國藥廠默沙東集團今天表示，已與聯合國支持的藥品專利聯盟簽署授權協議，將允許更多公司製造學名藥版本莫納皮拉韋，可望協助受疫情肆虐窮國取得COVID-19抗病毒口服藥物。

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默沙東（Merck）表示，105個中低收入國家將適用此免權利金授權。藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）所遴選的藥廠，將得以生產學名藥版本默沙東實驗性抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權，此藥物的臨床試驗結果顯示，若在染疫初期投藥，能將患者的重症和死亡風險減半。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）已經開始審查這種由默沙東和Ridgeback Biotherapeutics所研發的治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥物。

默沙東和藥品專利聯盟在聯合聲明中表示：「這是第一個透明、公衛驅動的COVID-19醫療技術自願性授權。」

聲明指出:「（其他製藥）公司將能向藥品專利聯盟申請轉授權，只要世界衛生組織（WHO）將疫情定調為『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC），此一包含技術移轉的授權，將維持免權利金。」

默沙東今年稍早已與8家印度學名藥製造廠簽署雙邊授權協議，如今這項與藥品專利聯盟簽署的協議，將能擴大生產基礎。

藥品專利聯盟近日表示，已有24家公司對製造莫納皮拉韋表達興趣。

Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）說：「我們很高興與藥品專利聯盟合作，以確保在獲得監管授權後，可以快速開發、配送品質獲保證的學名藥版本莫納皮拉韋。」

她表示：「在應對全球衛生挑戰上，比起任何組織單打獨鬥，夥伴關係和合作能做得多。」

© 2021 AFP