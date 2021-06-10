默沙東藥廠Covid口服藥試驗中 獲美政府300億合約

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（法新社華盛頓9日電） 美國政府今天宣布和默沙東藥廠簽約，一旦默沙東研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗性口服治療藥物取得FDA緊急使用授權，華府將斥資12億美元（約新台幣332億元）購買170萬份治療藥物。

這款名為molnupiravir的抗病毒藥物，目前在全球展開涵蓋1850人的第3階段臨床試驗，試驗結果預計會在今年秋天以前出爐。

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services)說：「這項協議是拜登政府發展新的COVID-19治療、以及回應公眾健康需求的政府整體計畫其中一部分。」

唯有molnupiravir取得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權或正式批准，美國政府才會完成交易。

默沙東（Merck）希望在2021年底前，生產出超過1000萬份治療藥物。這款藥物的療程為5天。

默沙東與美國夥伴藥商Ridgeback Biotherapeutics研發的口服抗Covid-19藥物Molnupiravir，是目前正在試驗的數款新藥之一。

專家表示，這些藥物是有需求的，因為並非所有人都對疫苗反應良好；而疫苗問題仍是世界上許多國家的主要困擾。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2021 AFP