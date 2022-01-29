默沙東：旗下口服藥對Omicron有效

（法新社華盛頓28日電） 美國默沙東集團（Merck & Co.）今天引述6個國家個別實驗室研究結果指出，公司所產的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）對Omicron變異株有效。

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法新社報導，這波最新體外研究是比利時、德國、捷克、波蘭、荷蘭及美國6國研究人員，依據細胞內分析試驗法（cell-based assay）個別進行試驗。

默沙東研究實驗室總裁李狄恩（Dean Y Li，音譯）在聲明中指出，結果顯示「莫納皮拉韋具有持續性對抗Omicron病毒活性」。

他說，「對於一些具高風險可能演變成重症的輕度到中度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）成人病患來說」，這些研究結果「令人對莫納皮拉韋有望作為重要治療選項的信心提升」。

默沙東表示，目前尚未就莫納皮拉韋對抗Omicron的效果進行臨床試驗評估。

這款在市場上有時名為Lagevrio的口服藥，已獲10多個國家授權使用，包括美國、英國與日本；每份療程總共40顆膠囊，每天8顆在5天內服用完畢。

根據默沙東資料，華府已支付22億美元採購310萬份，其中200萬份已經交貨。

默沙東於2021年總計生產1000萬份，並計畫今年內增產2000萬份。（譯者：紀錦玲）

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