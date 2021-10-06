默沙東COVID口服藥 歐盟傳近日開始審查

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（法新社海牙5日電） 歐洲聯盟一位高階官員今天表示，歐盟藥品管理局（EMA）可能會於接下來幾天開始滾動審查美國默沙東集團（Merck）生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥。

歐盟藥品管理局疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）告訴記者：「我能說的是，我們確實會考慮是否在接下來的幾天里，開始對這款藥物展開滾動審查。」

在滾動審查下，歐盟藥品管理局可以在安全性和有效性數據公布時立即進行審查，而不是等到藥廠提交正式申請之後才開始，如此一來可加快藥物批准程序。藥物批准過程可能得耗上好幾個月。

默沙東實驗中的口服抗病毒藥被譽為對抗COVID-19的一大突破。不同於疫苗的預防感染，截至目前，COVID-19的治療方法都是以靜脈注射的方式進行。

默沙東上周表示，其實驗藥物molnupiravir已證實可降低50%住院風險，距離以口服藥治療COVID-19的夢想更近了。

默沙東1日表示，計畫向美國食品暨藥物管理局（FDA）和全球其他監管機構提交molnupiravir的申請。（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP