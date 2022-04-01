黛妃瑪丹娜攝影師過世 曾遭#MeToo控性行為不端

（法新社巴黎1日電） 法國攝影師迪馬克利亞（Patrick Demarchelier）家屬今天宣布，迪馬克利亞已過世，享壽78歲。他曾為黛安娜王妃和瑪丹娜等名人拍過代表性照片，後來被控性行為不端。

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他的Instagram官方帳戶貼文表示：「我們非常悲痛地宣布，迪馬克利亞在2022年3月31日去世。」貼文並附有3張照片。

家屬聲明中沒有提及死因與其他細節。

迪馬克利亞是黛安娜王妃最喜歡的攝影師之一，他為這位已故王室成員拍攝了一些最具代表性的照片，其中一張是黛妃笑容滿面地抱着膝蓋、身穿白色露肩禮服並戴着頭冠，另一張她則穿着黑色高領毛衣。

在他拍過的其他着名照片中，有張瑪丹娜戴着一頂歪斜的黑色帽子，嘴巴叼着香菸。

他也拍攝過無數超級名模，包括辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、凱特摩絲（Kate Moss）、克莉絲蒂特靈頓（Christy Turlington）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）和琳達伊凡吉利斯塔（Linda Evangelista），以及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）和歐普拉（Oprah Winfrey）等名人。

他在攝影界非常有名，以至於他的名字多次出現在梅莉史翠普（Meryl Streep）主演的電影「穿着Prada的惡魔」中，這部電影諷刺時尚界的運作方式。

但他在2018年成為時尚界捲入#MeToo運動的最受矚目人物之一，當時「波士頓環球報」（The Boston Globe）爆料稱，包括一名前助理在內的7名女子指控他性行為不端。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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