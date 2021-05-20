黛安娜遭設計受訪？BBC將公布調查報告

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（法新社倫敦20日電） 英國黛安娜王妃1995年接受英國廣播公司（BBC）節目專訪，並透露爆炸性內容；但BBC前記者巴席爾當時如何取得這段知名專訪機會，則令人質疑。BBC今天將公布內部調查報告。

長久以來，外界對於巴席爾（MartinBashir）當年如何說服黛安娜王妃（Princess Diana）願在鏡頭前侃侃而談有所質疑。黛安娜的胞弟更宣稱，巴席爾利用假的文件和銀行對帳單達成目的。

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）1995年11月播出黛安娜專訪，吸引創紀錄2280萬人觀看。這段訪問讓外界一窺黛安娜與英國王儲查爾斯（Prince Charles）問題重重的婚姻內幕。

黛安娜在這段訪問中，說出自身婚姻里「有三個人」的名句，三人分別是她、查爾斯和查爾斯當時長期情婦卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）。黛安娜也在訪問中承認自己對婚姻不忠。

現年58歲的巴席爾當年原本知名度不高，但訪問播出後，他在美國電視圈開創高知名度事業，訪問過不少大咖明星，包括搖滾巨星麥可傑克森（MichaelJackson）。

巴席爾後來又返回BBC擔任宗教內容編輯，直到上周BBC內部調查報告遞交給總裁戴維（Tim Davie）前幾小時，他以健康問題為由請辭。BBC原本安排播出關於這起爭議的報導節目，也宣布延後播出。

英國媒體今天報導，由一名退休資深法官費時6個月完成的BBC調查報告指出，巴席爾利用不正當手段說服黛安娜接受訪問，違反編輯規範。不過，BBC先前所做的調查，認定巴席爾並無不當行為。

黛安娜1996年和查爾斯正式離婚，隔年在巴黎一場高速車禍中喪命，得年36歲。查爾斯則在2005年與卡蜜拉結婚。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP