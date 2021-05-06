鼓勵接種防疫 菲總統杜特蒂施打國藥疫苗

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（法新社馬尼拉6日電） 菲律賓的新型冠狀病毒疫情復燃且疫苗施打率未見顯着提升，在幾周前表示願放棄接種機會後，菲國總統杜特蒂終於在3日施打第一劑COVID-19疫苗。

菲國官員表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）打的是中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗，去年疫苗尚未經機關核準時，菲國總統維安人員就秘密先接種國藥疫苗。

貼身幕僚在臉書貼出照片，可看到杜特蒂戴着口罩，坐着讓衛生部長杜克（Francisco Duque）為他注射疫苗。一名親信參議員表示，杜特蒂接種不光是保護他自己的健康，也是要鼓勵民眾施打。

雖然臉書直播在針頭刺入杜特蒂左臂前突然中斷，但照片顯示他的確有接種到。

76歲的杜特蒂先前表達過對中制與俄制疫苗的信心，甚至說他願挨俄制衛星-5疫苗的「第一針」。但上月杜特蒂卻表示願放棄接種機會，還說像他這種年長者不應列優先對象，佔去寶貴的疫苗。

菲國政府資料顯示到5月1日前，1.1億人口的菲國僅160萬人接種到第1劑疫苗，打過完整2劑者不到30萬人。菲國目前確診例超過100萬，染疫病故17.5萬人。

雖然3月底可看出在首都馬尼拉與周邊省份實施的嚴格防疫措施奏效，但馬尼拉的醫院量能仍吃緊，疫苗延遲到貨也拖累接種進度；此外菲國民眾對疫苗戒心重，近期一份調查顯示約6成受訪民眾不願接種疫苗防疫。

© 2021 AFP