�Q里島弒母箱屍案判刑10年 美國女子提前出獄

（法新社印尼巴東29日電） 一名美國女子在印尼�Q里島夥同男友殺害母親，並把屍體塞進行李箱棄屍，2015年遭判刑入獄。她在服完10年刑期的大半後，今天獲釋出獄。

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路透社報導，今天稍早，因弒母遭判刑的美國女子麥克（Heather Mack）在記者包圍下，離開�Q里島科洛布坎（Kerobokan）監獄，她不發一語。路透社也未能從她的律師取得評論。

麥克的男友雪佛（Tommy Schaefer）因2014年犯下這起駭人聽聞案件，引發全球關注。雪佛因預謀殺人被判處18年徒刑，麥克則因幫助謀殺被判處10年徒刑。麥克遭判刑時年僅19歲。

科洛布坎監獄女囚負責人莉莉（Lili）今天表示，麥克獲減刑34個月。她說麥克信仰虔誠，並參與獄中的時尚和舞蹈活動。

麥克的律師8月時告訴法新社，麥克一旦獲釋就會被遣送回美國。

2015年，時年21歲的雪佛在法庭上表示，他之所以殺害麥克的母親謝拉（Sheila von Wiese-Mack）是出於自衛，謝拉因為反對他們交往而憤怒攻擊他。

謝拉的屍體在瑞吉酒店（St. Regis Hotel）被發現，手臂有瘀傷、手指也斷了。根據提呈法庭的證據，包括閉路電視影像顯示，雪佛和麥克在放下血淋淋行李箱後與計程車司機交談。

根據芝加哥媒體引述警方報告，麥克和母親關係不睦，謝拉經常報案指控女兒毆打併咬她。

© 2021 AFP