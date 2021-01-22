�Q里島2002年爆炸案嫌疑人 在美正式被起訴

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（法新社華盛頓21日電） 美國國防部今天表示，美國軍事檢察官已正式起訴一名印尼籍伊斯蘭極端分子和另外兩人，他們涉入2002年�Q里島爆炸案及2003年雅加達攻擊案。

這3人當時在泰國被捕，之後各自在位於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美國軍事監獄待了超過14 年，檢察官在案發後過了近18年才起訴他們。

被起訴的印尼武裝分子是伊薩穆丁（Riduan Isamuddin），他更為人所知的假名是韓巴里（Hambali ），他領導印尼聖戰組織「回教祈禱團」（Jemaah Islamiyah），據信為蓋達組織（Al-Qaeda）在這一地區的最高階代表。

回教祈禱團在蓋達支持下，於2002年10月12日在�Q里島上的觀光夜店投放炸彈，造成202人喪生；又於2003年8月5日攻擊雅加達JW萬豪酒店，致12人死亡、上百人受傷。

另外被起訴的兩人是馬來西亞籍的列普（Mohammed Nazir Bin Lep）和安明（Mohammed Farik Bin Amin）。根據關達那摩灣監獄文件，他們接受過蓋達組織訓練，在回教祈禱團內是韓巴里的左右手。

美國國防部在聲明中表示：「起訴理由包括密謀、謀殺、謀殺未遂、蓄意致人重傷、恐怖主義、攻擊平民、攻擊民用物品、毀壞財產，以及事後從犯，這全都違反了戰爭法。」

至於檢察官為何遲了這麼多年，今天才宣布向關達那摩軍事法庭提出起訴，原因尚不明。

韓巴里於2016年申請出獄，但被駁回，檢察官說，這是因為他「對美國安全仍構成重大威脅」。

檢察官宣布起訴上述3人的這天，正好是新任總統拜登上台後的第一個全日。拜登曾任前總統歐巴馬的副手，當時兩人試圖關閉由海軍管理的關達那摩灣監獄，但未如願，他們原本想釋放監獄內剩下的囚犯，或送上美國民事法庭受審。

歐巴馬的繼任者川普則顯得不關心這座監獄和其中的囚犯。在這裡服刑的人包括蓋達組織頭號人物、策畫美國911攻擊事件的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）。

© 2021 AFP