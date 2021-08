007：生死交戰9月28日世界首映會

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯20日電) 已延期3次上映的最新一部007系列電影「007:生死交戰」(No Time ToDie)世界首映會9月28日將在倫敦舉行,雖然娛樂界人士揣測,這部電影可能會因疫情影響而4度延期上映。

007情報員詹姆士龐德(James Bond)官方推特發文表示,環球影業(Universal Pictures)和米高梅公司(MGM)9月28日將在倫敦舉行世界首映會,並於9月30日在英國各電影院開始上映。台灣目前定於10月1日上映,美國則預定10月8日上映。

「007:生死交戰」原定2020年4月上映,但因為去年3月爆發COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情,世界各地電影院停業,或限制觀眾入場人數,導致前後延期上映3次。

這部電影是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)飾演7號情報員詹姆士龐德的畢業之作,成為今年秋季眾所期待的票房大片。然而,美國等地Delta變異病毒疫情升溫,令人擔心觀眾坐在電影院中是否感到安全。

好萊塢片商已將一些電影上架到串流平台,近來上映的「黑寡婦」(Black Widow)和「自殺突擊隊」(The Suicide Squad)等大片的票房成績都不理想。

根據美國娛樂周刊「綜藝」(Variety),北美地區電影票房較2019年同期萎縮了約50%。

索尼公司(Sony Corp)旗下的索尼影業將「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)上映日期延後將近1個月,定於10月中上映。

