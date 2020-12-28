1周內新增確診數破百萬 美國染疫人數逾1900萬

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（法新社華盛頓27日電） 美國在過去不到1周的時間內，新增100萬個確診案例，而據約翰霍普金斯大學的數據顯示，全美染疫人數已經衝破1900萬人。

位於巴爾的摩市的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）表示，截至今晚8時30分（台灣時間28日上午9時30分），美國過去24小時內新增染疫人數達到16萬5151人，使得確診案例累積達到1910萬7675例。

在美國的確診人數跨過1800萬後僅6天時間，染疫總人數就達到1900萬的新里程碑。

此外，全美有33萬3069人因染疫喪命，這讓美國不論確診案例或染疫病故人數，都在全球排名第1。

最近幾個月，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病例數以驚人的速率激增。法新社根據約翰霍普金斯大學資料做出的統計，美國這個全球最大經濟體，自11 月初以來，每周至少有100萬個新增病例。

26日，約翰霍普金斯大學統計，每1000名美國人中，就有1人因染疫喪命。

有超過100萬的美國人施打了第1劑的疫苗，這是美國史上最大規模接種計畫中的一大里程碑，但官方坦承，實施的進度較原訂計畫落後。

美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天稍早警告，疫情最壞的情況可能還沒出現，民眾在假期旅行將讓疫情蔓延，讓該國走到一個「關鍵時刻」。

© 2020 AFP