10年86反對派被失蹤 人權組織籲UN查孟加拉當局

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（法新社達卡16日電） 人權組織「人權觀察」（HRW）今天呼籲聯合國調查多起孟加拉反對派活躍人士疑似「被失蹤」案件，並要求聯合國制裁須負責的官員。

「人權觀察」報告公布86名過去10年間失蹤的政治活躍人士、商界人士，以及反對黨「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party）的學生黨員。

報告說，「被失蹤」已成總理哈希納（Sheikh Hasina）2009年執政以來的「招牌特色」，這是他箝制言論自由與批評的工具。

「人權觀察」南亞專家甘古利（Meenakshi Ganguly）告訴法新社：「我們希望聯合國等國際專家展開獨立調查，因為孟加拉當局想別過頭去，甚至是讓這種虐待情事不受懲罰。」

「人權觀察」呼籲，針對被控執行「被失蹤」案件的孟加拉警方「迅速行動營」（Rapid Action Battalion）成員實施「制裁」。

孟加拉政府與「迅速行動營」都未對上述指控發表評論。「迅速行動營隊」是一支負責打擊犯罪及反恐的精銳部隊，過去也曾被控執行法外處決等侵犯人權情事。

其他人權組織先前表示，過去10年間有600人被捕，重獲自由者則因太害怕不敢把事情說出來。

「人權觀察」列舉的案例之一，是「孟加拉民族主義黨」低階活躍人士霍森（Mohammad Parvez Hossain）2013年12月疑似與3名友人遭到綁架的失蹤案。霍森的妻子說：「他們出門幫黨內同志的兒子買生日花束，後來就沒有回來。」

數周後，哈希納壓倒性贏得大選。

霍森的妻子表示，警方多次拒絕討論丈夫的案子，她靠娘家資助兒女，女兒現年10歲，兒子則已8歲，「如果政府說我的丈夫躲起來了，那他們為什麼不找他？他沒犯什麼罪，沒殺人、沒偷沒搶也沒貪污，為什麼他會被殺？」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP