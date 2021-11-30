10年91億大約 明星游擊手席格加盟遊騎兵

（法新社阿靈頓29日電） 美國媒體指出，前美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇游擊手席格（Corey Seager）將簽下10年3.25億美元（約新台幣91.11億元）合約，加盟德州遊騎兵。

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遊騎兵今年在補強上動作頻頻，他們在簽下席格前，已先以7年1.75億美元（約新台幣49.06億元）簽下前多倫多藍鳥二壘手希米恩（Marcus Semien），另以4年5600萬美元（約新台幣15.69億元）簽下前科羅拉多洛磯右投葛瑞（Jon Gray）。3名球員都需要先通過體檢，合約才會生效。

據體育電視頻道ESPN的報導，遊騎兵今年光是簽下席格、希米恩、葛瑞，就花了5.56億美元（約新台幣155.87億元），超過他們過去4季4.1億美元（約新台幣114.94億元）的薪資總和。

過去5年，遊騎兵的勝率僅4成31，這讓他們今年大肆補強，期盼提升球隊戰績。

27歲的席格2012年選秀會被洛杉磯道奇在首輪選上，在國家聯盟的道奇待了7個球季後，如今將轉到美國聯盟的遊騎兵。席格在道奇期間曾獲年度最佳新人獎，幫助道奇在2020年拿下世界大賽冠軍，自己也獲選為世界大賽最有價值球員（MVP）殊榮，並曾兩度獲選參加明星賽。

他生涯的打擊三圍是.297/.367/.504，共揮出104支全壘打，為球隊跑回394分。

© 2021 AFP