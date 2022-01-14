11月表現強勁 英國GDP首度超越疫情前水準

（法新社倫敦14日電） 英國官方數據顯示，受益於去年11月強勁成長，英國經濟已經超越疫情前水準。

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英國國家統計局（ONS）聲明指出，「國內生產毛額（GDP）估計在2021年11月成長0.9%，首度超越疫情前水準。」ONS又說，英國GDP較2020年2月擴增0.7%。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，「看到經濟規模在（去年）11月回到疫情前水準真的很棒…這是英國人民堅毅和決心的證明。」

英國首相強生（Boris Johnson）目前醜聞纏身，蘇納克被視為可能接班人。蘇納克呼籲民眾，趕緊去接種疫苗追加劑，保護經濟復蘇成果。

他說，「為了保護生活與工作，我們每個人都有重要角色要扮演，我呼籲每個人都盡責，儘快去接種追加劑。」

相較於去年10月僅成長0.2%，英國經濟於去年11月表現強勁，但這發生在Omicron變異株疫情升溫前。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家圖姆（Samuel Tombs）表示，「12月的GDP幾乎肯定會下降，因為家家戶戶都因為Omicron變異株而窩在家裡。」

英國零售商協會（British Retail Consortium）上周警告，Omicron疫情爆發後的限制措施，會把最近實體店的成長態勢「消磨殆盡」。

不過，英國的超市卻躲過了嚴重營業下滑，因為Omicron疫情反而讓更多人改成在家慶祝。英國最大零售商特易購（Tesco）在假日期間迎來3.2%銷售成長，13日上修年度獲利預測。

不過、英國工業總會（CBI）首席經濟學家帕勒佳（Alpesh Paleja）表示，英國經濟前景因為病假、供應鏈被打亂，以及家庭生活成本困境而蒙上陰影。

13日的數據顯示，年關前後因為COVID-19請病假的員工人數創空前新高。

但衛生官員認為，英國的Omicron感染潮已經越過高峰，分析家指出，只會對經濟帶來短期衝擊，能讓英國央行今年持續升息。

英國央行英格蘭銀行上個月決議，將基準利率由空前低點0.10%調高至0.25%，尋求對抗處於數10年高水準的通貨膨脹。這也讓英國成為COVID-19疫情爆發後首個升息的全球主要經濟體。

© 2022 AFP