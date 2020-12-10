12月13日談判期限前 英國要求歐盟讓步

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（法新社倫敦10日電） 英國今天表示，與歐洲聯盟達成英國正式脫歐後貿易協議的談判，將不會拖到這個周末之後，除非歐盟在關鍵領域方面有「大幅更動」。

英國首相強生（Boris Johnson）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在布魯塞爾召開會議，並設下在12月13日之前做出是否要繼續協商的決定。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）被問到是否會延長協商時，他告訴英國廣播公司（BBC）電視台：「我無法排除這個可能性，但我認為我們現在正在快速接近某一點，那就是我們需要最終結果。」

「我認為這不太可能發生，但我無法斷然排除這個可能性，當然這要看從現在到未來這段時間的進展而定。」

英國今年1月退出歐盟，過渡期即將在2020年12月31日結束，在此同時雙方持續進行新貿易關係的談判。

曾在前首相梅伊（Theresa May）政府時期擔任脫歐大臣的拉布表示，歐盟方面一直都不夠務實和靈活。

他還說：「我們談的是漁業和公平競爭環境的承諾，歐盟企圖要我們接受他們的規範。我認為我們必須看到大幅的更動。」

他之後告訴英國廣播公司電台，12月13日截止日期是做最後決定的時刻。他也說：「歐盟必須針對那兩點進行大幅更動，因為這是原則問題。」

範德賴恩今天發表備案計畫，保護空中和陸地交通與漁業權，以防沒有達成貿易協議。

她說：「談判仍在進行中。然而，由於過渡期很快就要結束，無法保證是否和何時能達成協議，並能準時生效。」

「我們的責任是為所有可能性做準備，包括2021年1月1日尚未與英國達成協議這個可能性。這就是我們今天提出這些措施的理由。」

好幾個歐盟成員國，尤其是法國，不斷要求歐盟執委會和歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）採取更強硬態度，並發表應急計畫展現他們已為「無協議」做好準備。

歐盟執委會形容這項計畫是「一套針對性應急措施，確保歐盟和英國之間基本的空中和陸地交通互惠連結，以及允許歐盟和英國船隻往來彼此水域互惠捕魚的可能性」。

© 2020 AFP