16個球季漫長等待 保羅準備好爭生涯首冠

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（法新社鳳凰城5日電） 保羅（Chris Paul）在等了16個球季後，終於盼到生涯第1個總冠軍賽，他在受訪時表示，他會盡情享受比賽，但會專註在場上，努力拿下渴望已久的冠軍戒指。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽明天開打，36歲的控衛保羅（Chris Paul）將帶領自1993年來首度打進總冠軍賽的鳳凰城太陽，迎戰密爾瓦基公鹿。

保羅今天說：「我準備好了，就是去享受那個過程，和每一個不同的時刻。」

「我通常就是和我的來孩子們通電話，看看他們的一切如何，然後做好準備，接着練球、鍛煉身體等等。我非常專註。」

11次獲選參加NBA明星賽、兩度率美國在奧運摘金的保羅，去年11月被奧克拉荷馬雷霆交易到太陽，他在太陽平均每場比賽可獲16.4分、8.9助攻、4.5籃板、1.4抄截。

這是NBA大師級的球員保羅呈現的精湛演出，但過去5年，他因為手上少了總冠軍戒指而備受質疑。這也是為什麼先前幾場比賽，他總在鞋子上寫着「現在絕不能放棄」的字句。

他已經發現總冠軍賽有怎樣的不同，最主要是他無法從電視上看NBA比賽。

保羅說：「沒有比賽很奇怪，我通常每天都會看比賽，所以這可能是最糟的一部分。但自己能打總冠軍賽總比沒得打好。」

「這很不一樣�但這仍是籃球。我們都專註於眼前的目標。」

拜保羅所賜，後衛布克（Devin Booker）等太陽球員，都將以不同的方式看待總冠軍賽，並從中學習。

布克說：「和保羅在一起，籃球和影片研究就完全是另一個層次。」

「你不再是為了娛樂而看片。看的同時，也時時刻刻在觀察。」

布克也同樣觀察了保羅，但並未看出生涯首次闖進NBA總冠軍賽的保羅有什麼不同。

布克說：「我敢肯定，第一次參加總冠軍賽，內心感受必定不同，但他不會讓我們看到他欣喜若狂或緊張難耐的樣子。」

布克表示，保羅早就為這一刻做足準備，精確來說，更像是「我等這一刻已經很久了，已經為此刻做好準備，如今這已在眼前」的樣子。

「他走路、說話的樣子都沒什麼不一樣，但我們大家都知道，這是一個什麼樣的時刻，也知道我們該做些什麼。」

太陽、公鹿兩隊之中，只有一名球員打過總冠軍賽。太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）上季效力邁阿密熱火時，曾隨球隊與洛杉磯湖人爭冠，但最後敗北。克勞德知道，保羅在聯盟打滾多年，有多渴望贏得總冠軍。

克勞德說：「在他寫着自己的故事時，我很開心能參與其中。保羅有資格（拿下總冠軍），他是我的兄弟，我會付出一切來支持他。」

「我相信我們會打出精彩的比賽，然後戴上冠軍戒指。」

© 2021 AFP