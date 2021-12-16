17名美加公民在海地被擄 人質已全數獲釋

（法新社太子港16日電） 16名美國人與1名加拿大人10月在海地遭到綁架，其中5人已被釋放，而警方今天表示，在與犯罪幫派400 Mawozo交涉數周後，其餘12名人質也全數獲釋。

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警方發言人迪羅西爾斯（Gary Desrosiers）透過電話，向法新社證實剩下的12名人質都已獲釋，但警方「目前無法提供更多細節」。

這群遭到綁票的傳教士及其家屬10月16日被擄時，正要從海地首都太子港（Port-au-Prince）以東區域的一所孤兒院返回，那個區域受到海地最強大的幫派之一400 Mawozo控制。

其中兩名人質於上月獲釋，另有3人在本月稍早重獲自由。

總部設在美國俄亥俄州的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）曾說，被擄人質包含12名年紀介於18至48歲的成人，以及5名介於8個月至15歲大的孩童。

基督教援助服務在網站上表示：「我們讚美上帝回應祈禱，其餘12名人質自由了！」

數名消息人士告訴法新社，400 Mawozo本來要求每名人質100萬美元的贖金。

美國聯邦調查局（FBI）幹員、海地當局與國家警察反綁架小組之前都在跟綁匪交涉。

© 2021 AFP