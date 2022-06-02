1981年行刺雷根未遂 辛克利無條件獲釋

（法新社華盛頓1日電） 1981年刺殺時任美國總統雷根（Ronald Reagan）未遂的辛克利（John Hinckley），從精神病院出院6年後，今天獲法官無條件釋放。

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華盛頓特區的地方法院法官佛里曼（Paul Friedman）今天解除對辛克利的旅行與網路使用限制，6月15日生效。

佛里曼去年9月在聽審中就已表示將無條件釋放辛克利，但給予檢方更多時間觀察辛克利，因為辛克利在母親過世後，轉為一個人生活。

佛里曼當時表示，辛克利的心理健康問題「緩解」，不再構成威脅。 辛克利在華府的精神病院待了大約30年後，2016年獲准出院，但必須與母親同住，除了旅行和上網等行動受到嚴格限制，也不得對媒體發言。 現年67歲的辛克利1981年在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）外朝雷根與另3人開槍，動機竟是為了引起心中女神女星茱蒂福斯特（Jodie Foster）注意。

4人都倖存，雷根肺部中彈但後來康復，時任白宮新聞秘書布雷迪（James Brady）卻因傷終身殘疾。

1982年，辛克利因獲認定精神失常而獲判無罪。

© 2022 AFP