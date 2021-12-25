2年蓋1000所學校 伊拉克找中國企業援建

（法新社巴格達24日電） 伊拉克政府官員表示，他們已和兩間中國企業簽署合約，兩年內要在當地興建1000所學校。

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伊拉克通訊社（INA）引述政府住房部官員梅賈姆（Hassan Mejaham）指出，伊拉克共需8000間學校「以彌補教育方面的落差」。

法新社報導，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）23日出席與中國電力建設集團有限公司（Power China）、中電國際技術公司（Sinotech）的簽約儀式，由中國電建先蓋679間、中電國際蓋後面321間共計1000座學校。

伊拉克雖盛產石油，但波斯灣戰爭及美國入侵引發連年戰亂、疾病與貪污讓當地數十年來的基礎設施嚴重。

梅賈姆表示，這1000間學校預計兩年內建完，第一批很快開工，一年後就能交付。他還說伊拉克將以石油產品支付中方。

完成第一階段的1000間學校後，第2階段將再建3000間學校，最後階段蓋4000間。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在官網指出，伊拉克幾十年的衝突與投資不足，讓伊國曾為中東最好的教育體系破壞殆盡，「每兩所學校就有一所遭破壞，亟待修復」；人口4000萬的伊拉克，有近320萬學齡兒童失學。

世界銀行（World Bank）今年10月時警告，伊拉克當地本已低落的教育又進一步受COVID-19大流行威脅，呼籲國際投資伊國教育界。

© 2021 AFP