2英國志工遭疑為間諜 烏克蘭東南部遭俄軍逮捕

（法新社倫敦29日電） 非營利組織與家屬指稱，在烏克蘭參與志工服務的2名英國籍男子被俄軍懷疑是「間諜」，遭到逮捕。

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根據人道救援組織Presidium Network，尤瑞（Paul Urey）和希利（Dylan Healy）25日烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）南方一處檢查站遭俄軍逮捕。

兩人據稱是獨立作業，試圖把烏克蘭境內弱勢群體帶出境，被捕當時正幫助札波羅熱一名婦女與她的兩名小孩。

在烏克蘭境內活動的Presidium Network表示，聽聞尤瑞和希利的工作內容後，曾給予兩人協助，但兩人未隸屬該非政府組織。

組織共同創辦人柏恩（Dominik Byrne）發表聲明稱，兩人進入俄軍掌控地區後就失去行蹤，在超過與救援女子約定時間3小時後，女子住處「遭到武裝俄軍突擊」。

他表示：「他們（俄軍）逼迫女子的丈夫躺在地上，逼問她如何認識這些英國間諜。」柏恩堅稱兩人絕非間諜，而是人道救援志工。

尤瑞的母親表示，1977年出生的尤瑞罹患第1型糖尿病，需要定期注射胰島素，並稱他的家人「非常憂心」。

她表示：「他自行決定前往，我們希望所有人協助把（我的）兒子帶回家，祈禱他安然無恙。」

根據Presidium Network，育有子女的尤瑞是一名四處奔走的人道救援工作者，曾在阿富汗工作8年。出生於2000年的希利則是英國一家連鎖旅館的廚房經理。

Presidium Network證實正與英國外交部合作，後者正緊急尋求本案進一步資訊。

這則消息傳出前，英國外交部昨天才表示，已知一名英國公民在烏克蘭喪生、另一人失蹤；據傳兩人在當地與俄羅斯軍隊交戰。

英國媒體報導，死者是退伍軍人席布萊（Scott Sibley），據報年齡36歲。據信他是在烏克蘭戰死的第一個英國公民。

© 2022 AFP