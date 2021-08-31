20年阿富汗戰爭落幕 塔利班戰士鳴槍慶祝

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（法新社喀布爾31日電） 美國今天完成阿富汗撤軍，結束20年的戰爭，阿國首都喀布爾（Kabul）各地傳出慶祝的鳴槍聲，兩個多星期前接掌政權的塔利班（Taliban）說，國家已完全獨立。

美國國防部表示，最後一班撤員班機已於昨晚最後一刻起飛，所有美軍人員如今已全數撤離阿富汗。

人在喀布爾的法新社記者聽見幾處塔利班檢查哨傳出鳴槍慶祝的聲音，綠區維安崗哨的戰士們也發出歡呼聲。

塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）在推特發文說：「我們再度寫下了歷史，美國和北大西洋公約組織（NATO）對阿富汗的20年佔領已在今晚結束。我很高興，經過了20年的聖戰、犧牲和艱苦，我自豪地見證了這歷史性的時刻。」

另一位塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）透過電話告訴法新社：「所有美國部隊已經離開阿富汗，我們很高興，你可以聽到慶祝的槍響。」

在塔利班首度宣布美軍已全數撤離後45分鐘，輕型武器和重型機關槍的聲音仍在夜間回蕩，曳光彈也點亮了夜空。

哈卡尼在後續推文中，敦促戰士們避以鳴槍的方式慶祝，以免誤傷無辜旁觀者。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP