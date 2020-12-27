2000年前龐貝人小吃攤出土 菜單直接畫給你看

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（法新社羅馬26日電） 考古團隊最近在義大利龐貝發現一處保存異常完整、有鮮艷壁畫裝飾的熟食攤，預定明年開放參觀。

西元79年龐貝維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發，滾滾岩漿如海浪，吞噬了龐貝城（Pompeii）與鄰近的赫古拉尼翁（Herculaneum），造成至少2000至1萬5000人喪命。

考古學家近年持續發掘龐貝遺跡，而最近在Regio V區發現的這個「熟食攤」（thermopolium）地處當年繁忙的銀婚禮街（Silver Wedding Street）與陽台巷（Alley of Balconies）交叉路口，櫃檯上有一個個圓孔作為放置食物陶罐之處，可說是羅馬時代的「小吃攤」。

近2000年來，它塵封在厚厚的火山灰下不為人知，直到去年遺址部分出土，考古學家繼續挖掘作業，它才得以重見天日，讓人一窺往日榮景。

考古學家先前在此地發現海洋女神「涅瑞伊得斯」（Nereid）壁畫後持續挖掘，最新階段作業發現壁畫繪有許多當時的生活場景，其中的雞鴨等動物圖畫，應該就是小吃攤提供的菜單品項。

藉着這些壁畫，科學家得以一窺火山爆發前龐貝與赫古拉尼翁居民的生活樣貌，不僅取得珍貴的新資訊，對當時居民的飲食習慣也有更多了解。

團隊還在陶罐中發現鴨骨碎片以及豬、羊、魚、蝸牛的殘骸，並在陶罐底部發現用來調整葡萄酒口味的碎蠶豆。當時很多食材都是放在一起烹煮，可說是羅馬時代的「什錦飯」。

龐貝考古公園（Archaeological Park of Pompeii ）總監歐薩納（Massimo Osanna）表示，發現這處熟食攤別具意義，因為這不僅是龐貝日常生活的見證，更是考古人員第一次在一個遺址內挖出完好的熟食攤，或具有分析價值。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP