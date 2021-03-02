2020全球醫療人員因COVID-19遭襲案逾400件

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（法新社華盛頓2日電） 根據非政府組織「衝突中保護衛生聯盟」今天發布的報告，2020年間，全球醫護人員在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）時所遭受的相關暴力事件多達400多件。

衝突中保護衛生聯盟（Safeguarding Health in Conflict Coalition）公布的互動地圖顯示，去年有1172件針對醫療人員和設施的暴力行為和攻擊事件，而這只是「最小估計值」。

它說，這1172件行為中，逾1/3（412件）與COVID-19有直接關聯。聯盟引述的種種案件有一起發生在墨西哥，有護理師遭一組人馬指控散播病毒，進而遭到攻擊而受傷。

在塞內加爾首都達卡（Dakar），有社福人員遭一群拒絕讓COVID-19死者葬於住家附近的居民丟石頭。

在英國伯明罕（Birmingham），有醫療工作人員遭鄰居吐口水羞辱。

絕大部分，也就是8成暴力行為的加害者都是平民，但也有些威脅是出自於公共當局。

在埃及，有醫護人員因批評當局的防疫措施而遭維安部隊逮捕，進而遭控散播不實訊息，並被指控是恐怖團體的成員。

研發這份互動地圖的Insecurity Insight，同時在爆發戰爭的多個國家或國內衝突受害者身上，記錄到802起攻擊事件，諸如葉門醫院遭炸彈攻擊、奈及利亞醫師群遭擄等。

Insecurity Insight主任威爾（Christina Wille）發布聲明說：「這份地圖顯示出，2020年針對醫護的暴力和恐嚇事件影響多達79國，可見得這是貨真價實的全球性危機。」

衝突中保護衛生聯盟創始人兼主席，同時也是約翰霍普金斯大學教授的魯班斯坦（Leonard Rubenstein），呼籲各國政府保護醫療工作人員，並打擊不實資訊。

© 2021 AFP