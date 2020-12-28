2020疫情下碳排減 曇花一現或開啟新趨勢？

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（法新社巴黎28日電） 2020年4月底，國際原油期貨一度跌到負值，使得儲存一向被視為全球經濟命脈石油的費用，比花錢請人運走還要貴。

國際原油期貨價格激烈震蕩，反映了冠狀病毒疫情帶來的衝擊，全球溫室氣體排放量和化石燃料需求的減少幅度改寫紀錄，讓2020年意外成為對氣候友善的一年。

聯合國（UN）和全球碳計畫（Global Carbon Project）本月雙雙表示，今年全球碳排量料減少7%，創有史以來最大年度減幅。

在政府面臨越來越多壓力，要他們採取行動達成減排承諾之際，各界樂見這樣的歷史減幅，即便這是因為疫情的關係。

疫情讓2020年碳排大致和聯合國表示必須達成巴黎氣候協定的目標差不多，也就是將氣溫升高的幅度限制在攝氏1.5度之內。

但隨着多支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗將在明年擴大配送施打下，全球經濟料出現反彈，2020年全球碳排放是否是逐年減少趨勢的開端，或者只是曇花一現？

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）告訴法新社：「我擔心倘若政府不採取新重大政策，我們可能會看到今年減少的排放會反彈回來。」

「政府若不把潔凈能源納入經濟復蘇方案，我們（碳排）將重回疫情前的水準。」

比羅爾指出，中國是全球碳排放量最大的國家，可從中一窺其他國家如何推動經濟從疫情衝擊下復蘇。

「我們都知道中國是第一個出現（新型）冠狀病毒的國家，是第一個實施封城、經濟下滑的國家。」

「但中國也是第一個出現經濟反彈的國家，以今天來看，中國的碳排量比疫情危機爆發前還高。」

聯合國上周發表年度「排放差距報告」（Emissions Gap Report）表示，全球若未能大力轉向綠能，2020年碳排減少對長期氣候暖化趨勢的影響將「微不足道」。

© 2020 AFP