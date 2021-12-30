2021年泛歐交易所212家企業上市 創歷史紀錄

（法新社巴黎30日電） 泛歐交易所（Euronext）今天表示，受惠於英國脫歐，加上買下位於米蘭的義大利證交所，該交易所2021年在泛歐指數首度上市的企業數量創紀錄。

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泛歐交易所表示，今年有212家企業新上市，總市值達1230億歐元（新台幣3兆8618億元），但沒有表明多少家企業下市。

泛歐指數包含阿姆斯特丹、布魯塞爾、都柏林、里斯本、奧斯陸、巴黎和今年才加入的米蘭。

泛歐交易所執行長布納（Stephane Boujnah）說：「2021年泛歐交易所確認其作為歐洲市場基礎設施的領導地位，拜義大利證券交易所（Borsa Italiana）於2021年4月加入該集團之賜，加上受惠於英國脫歐後的情況。」

英國於今年初正式脫離歐洲聯盟，造成2021年多半時間倫敦的股票交易量居歐洲之冠地位，拱手讓給阿姆斯特丹。

泛歐交易所旗下7個證交所共有1959家上市企業，總市值達6.9兆歐元。

環球音樂集團（Universal Music Group）今年在阿姆斯特丹上市，為最受矚目的上市案。

根據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic，今年是全球首次公開募股（IPO）數一數二輝煌的一年，共募資5920億美元，較2020年高85%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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