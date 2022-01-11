2021年美國近700人死於氣候災害 創2011年來新高

（法新社華盛頓10日電） 美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在今天發布的報告中說，2021年美國本土有近700人死於氣候災害，人數為2011年來最多。 美國國家海洋暨大氣總署表示，2021年「美國本土各地出現極端天氣，包括異常溫暖的天氣、具破壞性的惡劣氣候，而天氣與氣候相關天災數量也創歷來第2多，造成10億美元損失」。 美國國家海洋暨大氣總署說，在美國本土48個州與哥倫比亞特區，死於天氣相關天災的人數達到688人，從2020年262人罹難增至兩倍以上。

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人類活動也引發威脅生命的氣候變遷，導致全球各地出現更多嚴重惡劣氣候事件。 美國國家海洋暨大氣總署表示，2021年20個天氣事件讓美國損失10億美元，在災損10億美元起跳的排行榜中，是第2多天氣事件的一年，僅次於2020年的22起。

帶來慘重天災的事件包括4起颶風、3次龍捲風、2次洪災、1次寒流、多次西部野火、乾旱與熱浪。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候與能源計畫（Climate and Energy Program）的政策主任與主要經濟學家克里特斯（Rachel Cleetus）稱這個統計數據「發人深省」。 她說：「極端天氣與氣候災難造成的傷亡與創傷，已經並且持續對一些民眾造成特別慘重的影響，有色人種、低收入社區以及經歷多場天災的社區通常受到的衝擊最大。」

© 2022 AFP