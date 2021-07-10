2021年美洲杯冠軍賽 巴西將准許逾7000名觀眾進場

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社聖保羅9日電） 2021年美洲杯冠軍賽即將開踢，巴西里約熱內盧市政府今天接受美洲足球總會的要求，准許相當於馬拉卡納足球場10%容量的球迷，亦即7800人在現場觀賽。

馬拉卡納足球場（Maracana）可容納7萬8000人，2019年美洲杯決賽吸引約6萬名現場觀眾。

有鑒於巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍然嚴峻，里約市政府將限制最多10%的球迷入場觀看本屆美洲杯決賽，且必須平均分散在10個觀眾席區，並遵守每個人或家庭之間至少2公尺的間距。

美洲足球總會（Conmebol）將負責在比賽前48小時內對所有入場觀眾進行COVID-19篩檢，檢測呈陽性的人將禁止進入。

美洲足球總會在今年1月31日巴西疫情高峰時，邀請約5000人在馬拉卡納足球場觀看自由杯決賽，引發群聚，遭到各界批評。

里約市長派斯（Eduardo Paes）在記者會說明，自由杯決賽的現場觀眾都集中在同一觀眾席區，所以引發群聚問題，市政府也因此懲處美洲足球總會。

這一次的現場觀眾許多是美洲足球總會邀請的嘉賓，但也都將接受病毒篩檢，且必須平均分散在10個觀眾席區，彼此保持距離。

派斯也否認受到美洲足球總會或巴西足球總會（CBF）施壓而讓步，而准許有現場觀眾。

里約市衛生局長索蘭茲（Daniel Soranz）透露，美洲足球總會最初要求開放半個足球場的觀眾席，但市政府沒有答應。

派斯表示，巴西的COVID-19疫情各項指標都有所改善，在美洲杯決賽開放10%的觀眾席也可以說是一場測試活動，讓巴西人的生活逐漸恢復常態。

自去年初COVID-19大流行以來，巴西有超過1900萬人確診，53萬多人染疫死亡。39.15%的人口已接種一劑疫苗，已完全接種或注射一劑嬌生疫苗為14.16%。1100

© 2021 AFP