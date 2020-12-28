2021拜登上台川普卸任 2020陰影恐仍如影隨形

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（法新社華盛頓28日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和2020總統大選波折，讓美國民眾生活陷入混亂，即使川普卸任，而承諾將帶領國家療愈的拜登上台，美國民眾2021年恐也難重返過去生活常軌。

對許多美國人來說，2020年似乎是沒完沒了的一年，就像演不完的恐怖片系列，對美國的經濟、政治和社會帶來震撼。

民主黨的拜登（Joe Biden）在喊出要阻止這一切混亂後當選。拜登是老派華府政客，相信美國傳統外交，以及他所謂的「正派」作風。

拜登本月稍早，在選舉人團投票結果確定後表示：「現在是開啟新頁的時刻。」

2021年1月20日新總統入主後，白宮的氣氛將大不同。時時刻刻需索外界關注眼光的總統川普即將卸任；新主人拜登則是溫和派，他說會「降溫」處理。

然而，川普顯然無意放棄鎂光燈下的生活，或讓美國人忘掉川普政府努力激發的民族主義和民粹熱情。

川普不按牌理出牌，在大選一個多月後還拒絕承認敗選。此舉只是川普想扮演主角的另一出大戲的一部分，這齣戲可能將在2024年總統大選進入高潮。

除了尾大不掉的川普外，拜登還面臨另一個厲害的敵人緊追在後：COVID-19。

即使疫苗已經開始施打，但COVID-19依舊致命，每天在美國奪走數千條人命。冬季結束前恐殺死更多人。

COVID-19疫苗是2020年少數的好消息之一，川普企圖把疫苗研發神速的功勞攬在自己身上。

不過，疫苗施打任務大多落在明年上台的拜登政府肩上，必須監督這波空前的物流配送流程，負責讓50州的民眾接種疫苗。

川普曾形容COVID-19是「看不見的敵人」。這個看不見的力量12月中旬以前在美國奪走超過30萬條性命，破壞川普競選連任時所傳達的美國成功和強大的訊息。

至於聲稱可以提供遭逢危機的美國人一雙安全的手的拜登，如今面臨帶領國家走向復蘇的重責大任，而川普將伺機出擊，共和黨也將全力掣肘。

總統大選雖然已經落幕，但喬治亞州還有2席的聯邦參議院席次將在1月5日決選中決定，屆時參院由民主或共和黨掌控將可底定，某種程度上也決定了拜登施政能發揮的空間。

78歲的拜登說，他滿懷希望步入新時代。一如他今年8月接受民主黨提名競選時表示：「歷史將會述說，美國黑暗的這一章，將於此時此地結束。」

© 2020 AFP