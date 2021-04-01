2022北京冬奧展開場館測試

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（法新社北京1日電） 外界因不滿中國政府對待維吾爾少數民族方式，傳出抵制2022北京冬季奧運呼聲；儘管如此，中國仍繼續推動冬奧準備工作，今天展開為期10天的一系列冰上項目測試活動。

北京冬奧除了面臨抵制壓力，明年2月舉行時將如何應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，也令人懷疑。一名北京冬奧高階官員近日坦言，疫情使得「順利主辦冬奧成為一大挑戰」。

北京冬奧主辦單位今天起至10日，將在5個比賽場館測試數項冬季奧運和冬季帕運比賽項目，其中包括冰上曲棍球、競速滑冰、花式滑冰和冰壺。受到疫情旅行限制影響，參與測試者全為中國運動員。

為防堵疫情傳染，比賽場所也採取一系列措施，包括在開放採訪的「混雜區」讓選手隔着透明塑膠板接受媒體訪問，而非以往的近距離採訪。

場館測試被視為奧運準備工作的重要一步。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）3月中曾表示：「抵制奧運從未達成任何目的」。

捍衛人權人士要求各國抵制北京冬奧。200個人權組織今天還聯名要求全球糖果業巨擘瑪氏箭牌（Mars Wrigley）取消旗下產品士力架（Snickers）作為2022北京冬奧官方巧克力，「否則可能因受到聯想而形象受損」。

中國在新疆對維吾爾和其他少數民族的所作所為，遭人權團體和一些國家指稱已構成種族滅絕，北京因此面臨越來越猛烈抨擊炮火。（

© 2021 AFP