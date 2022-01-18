2022年第4次試射 北韓證實發射兩枚戰術導彈飛彈

（法新社首爾18日電） 北韓今天表示，北韓昨天試射兩枚戰術導彈飛彈，以驗證這個武器系統的精準度。

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昨天的發射行動是北韓本月第4次武器測試，平壤當局向外界展示軍事武力，忽視美國提出的會談提議。南韓稱北韓試射的是短程彈道飛彈。

儘管遭受國際嚴厲制裁，平壤當局今年仍進行一連串武器測試，包括試射極音速飛彈，領導人金正恩尋求達成進一步強化軍隊的目標。

這次試射時機點很微妙，北韓的唯一主要盟國中國將在下月舉行冬季奧運，南韓也準備在3月舉行總統選舉。

北韓中央通信社（KCNA）今天表示：「在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）西部地區發射的兩枚戰術導彈飛彈，精準擊中東海一座島嶼。」

北韓中央通信社說：「北韓國防科學院（Academy of Defence Science）驗證了這個製造中武器系統的操作精準度、安全性與效能。」

南韓軍方合同參謀本部與日本昨天率先報導北韓的飛彈試射行動。

美國呼籲北韓「停止進行非法與破壞穩定的活動」。美國國務院表示，美國的北韓特使金星容（Sung Kim）與南韓和日本官員通話，對北韓發射飛彈行動「表達關切」，敦促平壤當局「在無先決條件下重啟對話」。

© 2022 AFP