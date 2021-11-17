2022年NBA熱身賽 阿拉伯聯合大公國首度現身

（法新社洛杉磯16日電） 美國職籃NBA發布聲明，指明年的熱身賽，將首度在阿拉伯聯合大公國舉辦。

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法新社報導，NBA表示，兩場熱身賽將於2022年10月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）進行，交手的球隊將在稍後確認。

NBA副總裁暨營運長塔特姆（Mark Tatum）在聲明中說：「在阿布達比舉辦NBA和NBA 2K聯盟的比賽與活動，是建立於我們致力在全球發展籃球運動的基礎上。」

這些比賽是NBA和阿布達比文化旅遊部之間，複數年協議的其中一環。

塔特姆說：「透過這樣的合作關係，我們將為阿拉伯聯合大公國的球迷帶來真正的NBA體驗，並藉由讓年輕的男、女孩有更多機會學習打球、參加比賽，來幫助地區籃球的發展。」

NBA將熱身賽、例行賽移到北美以外地區舉行已行之有年。

NBA第1場海外比賽是在1978年，當時是由NBA的華盛頓子彈（華盛頓巫師前身）前往以色列，對上當地球隊特拉維夫馬加比（Maccabi Tel Aviv）。

自此之後，NBA比賽陸續在歐洲、亞洲舉辦，首場海外例行賽於1990年在日本進行。

NBA也曾定期的在中國比賽，但2019年10月休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者後，NBA和中國的關係就此破裂。

© 2021 AFP