2023升息？調查：美經濟學家多數認為會提早

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（法新社華盛頓22日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）先前才信誓旦旦宣布不會過早調升基準利率，但今天公布的調查顯示，美國經濟學家多數認為，聯準會最快明年就可能被迫升息。

全國企業經濟協會（National Association for Business Economics, NABE）調查顯示，46%受訪者認為聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）會在2022年升息，28% 認為會在2023年升息。

聯邦公開市場委員會上周召開2天會議，儘管多數官員會後表示至少要到2023年才會升息，僅有12%受訪者認為，聯準會改變利率將是2023年後的事。

這份調查是預期通貨膨脹將會升高的最新跡象。國會過去一年推出3個大型紓困案，以在疫情擾亂商業的同時，讓這個世界最大經濟體得以存續下去。

美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早簽署1.9兆美元的「美國救援計畫」（American Rescue Plan），這是疫情期間通過的第3項大型紓困措施，部分經濟學家認為這樣可能過度刺激經濟導致物價升高，因此持反對立場。

聯準會1年前將基準利率降至逼近於零，數個月後又表示，會維持近零利率直到通膨持續在2.0%為止。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周又在聯邦公開市場委員會上重申這項承諾。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP