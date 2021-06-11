2032奧運主辦城市7月表決 布里斯本可望出線

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（法新社洛桑10日電） 主辦2032年夏季奧運的城市，下個月將在國際奧會的大會中表決，屆時澳洲的布里斯本可望出線。

國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員會已同意由澳洲昆士蘭的布里斯本作為唯一的候選城市。

國際奧會102名委員將在7月21日的大會上，投票表決這項提案。今夏日本東京奧運訂於7月23日登場。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說：「（決定權）現已交在國際奧會各委員手中，他們7月21日將在東京對此表決。」

國際奧會表示，奧會執委會之所以能一致通過讓布里斯本成為唯一候選主辦城市，要歸功於布里斯本的2032奧運組委會、澳洲奧會及他們的合作夥伴，多年來在各方面測試所做的努力。

國際奧會今年2月時表示，布里斯本是他們屬意的2032年奧運主辦城市，還說他們會與布里斯本奧運組委會展開「專門對話」。

國際奧會2019年6月採用新的主辦城遴選方式，以解決有能力者沒人想辦、想申辦者卻沒錢等問題，而2032年是首次採用新制決定主辦方的奧運。

2024年奧運申辦期間，羅馬、漢堡、布達佩斯相繼退出爭取，巴赫當時就感嘆舊遴選過程造就輸家。2017 年，國際奧會敲定由巴黎承辦2024年奧運、洛杉磯承辦2028年奧運後，就萌生改變遴選方式的念頭，並設立一個新機制確認日後主辦城。

但儘管國際奧會已屬意2032年奧運交由布里斯本承辦，卡達仍重申他們想爭取主辦的渴望。

© 2021 AFP