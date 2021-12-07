21世紀最佳劇本 種族議題驚悚片逃出絕命鎮獲選

（法新社洛杉磯6日電） 美國劇作家協會成員宣布，他們心目中21世紀的最佳劇本是「逃出絕命鎮」（Get Out）。

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美國劇作家協會（Writers Guild of America）成員列出過去21年的絕佳劇本名單，而喬登皮爾（Jordan Peele）2017年有關種族議題的驚悚片「逃出絕命鎮」在上榜的101部片中高居榜首。

金凱瑞（Jim Carrey）與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）主演的「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）名列第2；第3、第4名的分別是以臉書（Facebook）為故事背景的「社群網戰」（The Social Network）、韓國跳脫流派的「寄生上流」（Parasite）。

這份名單也對各種不同主題的電影表達了肯定，像是動作冒險動畫「超人特攻隊」（The Incredibles）、犯罪電影「瞞天過海」（Ocean's Eleven）、杜撰的「芭樂特」（Borat）、克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）潛進夢境的「全面啟動」（Inception）等。

美國劇作家協會官網的文章提到，「為電影創作」的概念正處於「存亡邊緣」。片商體系已屈服於串流系統，所有一切，不管來源為何，都在爭奪眼球，而這種內容民意化也已改變了許多硬性規定。

「角色的深度，過去僅限於劇情片或議題片，如今在超級英雄電影和行為不檢伴娘電影中也不突兀。」

「而從電影類型來看，過去自成一格的科幻、恐怖、喜劇、劇情類電影，如今可以自由交叉運用，有時甚至出現在同一個劇本中出現。」

這樣的成員票選活動15年前也做過，當時以戰時間諜片「北非諜影」（Casablanca）獲影史最佳劇本榮銜，幫派片「教父」（The Godfather）位居第2。

© 2021 AFP