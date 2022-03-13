22年玩遍全世界 阿根廷夫妻思考下一步

（法新社阿根廷瓜萊瓜伊丘12日電） 一對名叫賽普（Zapp）的阿根廷夫婦自2000年開始環遊全世界，如今22個年頭和4個孩子過後，旅程即將告一段落。

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赫爾曼和坎德拉里雅2000年1月25日自布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）出發，迄今游遍5大洲，沿途生下並帶大4個現在都是青少年的孩子。

53歲的赫爾曼（Herman Zapp）告訴法新社：「真是五味雜陳，我們的夢想即將結束，或說即將完成了。」

51歲妻子坎德拉里雅（Candelaria Zapp）表示，她最大、最好的發現是一路上遇到的人們，「人是美好的，人性很了不起」。

她表示，一家人造訪了至少102個國家，不過有時得繞點路，以避開戰爭或其他衝突。

旅途中，他們在美國生下現年19歲的潘帕（Pampa），在回阿根廷期間則生下現年16歲的德修（Tehue）。

現年14歲的帕洛瑪（Paloma）和現年12歲的威勒比（Wallaby）先後在加拿大和澳洲出生。

壯遊期間，賽普一家通常借住善心人士的家中，他們估計前前後後大概借住了2000戶人家。坎德拉里雅說：「人性真的很美好，許多人出手相助，只不過是希望成為一個夢想的一部分。」

22年來，賽普一家足跡踏遍美洲、非洲、大洋洲、亞洲和非洲。

對孩子們來說，這是永生難忘的經歷。

現在回到阿根廷，眼前等着他們的是踏進校園當學生。14歲的帕洛瑪說：「我最希望的是能夠結交很多很多的朋友。」

© 2022 AFP