23國領袖籲締結國際條約 整備因應未來疫情

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（法新社巴黎29日綜合外電報導）23國領袖與歐洲聯盟和世界衛生組織（WHO）今天表示，他們支持推動制定一項新全球條約，讓全世界做好更妥善的準備，以因應未來的疫情。

這項呼籲是在一篇國際發表的評論文章中提出，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統文在寅和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）等來自五大洲的國家領袖都署名。

法新社報導，這篇評論提到：「我們相信各國應共同努力，為疫情整備和因應建立一項國際新條約。」

「此一新的集體承諾，將是最高政治層級採取行動邁向疫情整備的里程碑。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致全世界近280萬人染疫病故，在全球無法順利團結力量克服疫情時，這23國與歐盟和世衛呼籲加強共同努力。

領袖們表示：「攜手合作！我們必須在高度協調一致下，做更好準備以預測、防止、偵測、評估並有效地因應疫情。」

這項最初由歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）去年在聯合國提出的制定條約構想，可能成為國際重大角力的焦點。

美國、中國、俄羅斯與日本等主要強權都未署名這項呼籲，但他們說：「為因應當前與未來疫情，他們承諾將確保能普遍公平地取得安全、有效與可負擔得起的疫苗、藥物與診斷法。」

米歇爾和世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）預定30日舉行記者會說明這項提案。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP