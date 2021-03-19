24歲女子指控遭艾米漢默強暴 洛杉磯警方展開調查

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（法新社洛杉磯18日電） 一名自稱艾菲（Effie）的24歲女子今天指控美國好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）4年前在洛杉磯強暴她，警方表示正在調查此事。

艾米漢默的律師布雷勒（Andrew Brettler）稱這項強暴指控「太離譜了」，還說艾米漢默的性關係「完全出於你情我願」。

34歲的艾米漢默曾以「以你的名字呼喚我」（CallMe by Your Name）角逐金球獎劇情類電影最佳男配角獎。

今年1月，幾名女子在社群媒體上聲稱受到艾米漢默精神與肉體上的虐待，還說艾米漢默會分享自己的暴力性幻想。當時艾米漢默表示不會回應這些「惡意的網路攻擊」，但他的經紀人已與他切割。

艾菲對記者說：「2017年4月24日，艾米漢默在洛杉磯暴力強暴我超過4個小時，期間反覆把我的頭往牆上撞，害我臉部瘀青。他也未經過我同意，對我做出其他暴力行為。」

她還說，艾米漢默曾用鞭子抽打她的腳，害她一度無法行走。

艾菲的律師歐瑞德（Gloria Allred）表示，艾菲已經將證據交給警方。

布雷勒透過聲明對艾菲的指控表示懷疑，稱艾菲去年7月曾傳訊給艾米漢默，內容充滿性方面的露骨要求。

© 2021 AFP