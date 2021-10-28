25歲以下染Delta亞變異株人數增 世衛密切追蹤

（法新社日內瓦27日電） 全球感染COVID-19病例再度攀升之際，世界衛生組織今天表示，正在密切追蹤新型冠狀病毒Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），以判定是否比原始株更具傳染力。

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這種名為AY.4.2的亞變異株至少已在42個國家現蹤。世衛（WHO）正在研究人體對其是否更具抵抗力。

世衛在每周發布的最新流行病學報告中指出，7月以來觀察到的AY.4.2序列感染有所增加。

世衛表示，多項流行病和實驗室研究一直在進行，「以觀察這種變異株傳染力是否在改變，或人體抵抗病毒的抗體能力是否有所減低。」

根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）上傳的資料，感染這種亞變異株的所有確診病例中，約93%在英國。

在英國10月3日當周通報的所有Delta變異株病例中，這種亞變異株佔了5.9%。

世衛也表示，就所有感染病例比例而言，7月初以來的通報顯示，25歲以下年齡層的感染人數持續增加，原因可能是年長者多已接種疫苗，或年輕族群有較多社交活動，也可能是學生返校上課，病毒在校園傳播。

世衛說，根據現有資料，在1.23億起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例中，女性佔51%，而在病亡人數中，男性佔58%。

世衛指出，自2020年9月以來，65歲以上族群死亡率直線下滑，原因可能是此年齡層中有較多人施打疫苗，也可能是臨床照護獲得改善。

世衛表示，全球人口中，目前已有47%至少施打一劑COVID-19疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP