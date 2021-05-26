3人得分達20 籃網收季後賽對塞爾蒂克2連勝

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（法新社紐約25日電） NBA籃網今天在杜蘭特、哈里斯、哈登各拿26分、25分、20分的聯手帶領下，130比108贏下比賽，在季後賽首輪對塞爾蒂克拿下2連勝。

美國職籃NBA東區季後賽，第2種子布魯克林籃網前役在3巨頭得分都破20大關的聯手帶領下，以104比93逆轉擊敗第7種子波士頓塞爾蒂克，在7戰4勝制的系列賽以1比0領先。

今天的系列賽第2戰，兩隊開賽後你來我往，籃網在14比13隻領先1分之際，打出15比0的猛攻，轉眼以29 比13領先塞爾蒂克16分，此時塞爾蒂克回敬7比0攻勢將比分追近，但哈里斯（Joe Harris）包括三分球4投全進在內，7次出手命中6球，單節飆進16分，助籃網以40 比26領先。

次節籃網哈登（James Harden）奪得10分，打出31 比21攻勢，上半場71比47領先塞爾蒂克24分。

易籃後兩隊飆分，籃網在杜蘭特（Kevin Durant）單節攻下14分帶領下，打出38比35攻勢，持續以109比82領先塞爾蒂克。

第4節塞爾蒂克反撲無力，最終讓籃網22分之差贏球，並在系列賽取得2比0領先。

塔特姆（Jayson Tatum）今天三分球3投1中，12次出手只命中3球，僅攻下9分，是塞爾蒂克一路落後並在最後輸球的關鍵之一。

籃網的杜蘭特今天有26分、8籃板、5助攻、1抄截、4阻攻的全能表現；哈里斯三分球10投7中，14次出手命中9球攻下25分；哈登（James Harden）有20分、5籃板、7助攻的成績；厄文（Kyrie Irving）、葛里芬（Blake Griffin）分別拿下15分、11分；沙米特（Landry Shamet）10分。

史瑪特（Marcus Smart）此役攻下塞爾蒂克最高的19分；沃克（Kemba Walker）、福尼耶（Evan Fournier）分別拿下17分、16分；湯普森（Tristan Thompson）有15分、11籃板的雙十演出。

© 2021 AFP