3劍客擋下勇士反撲 塞爾蒂克總冠軍賽領先

（法新社波士頓8日電） 塞爾蒂克「3劍客」布朗、塔特姆、史瑪特今天得分都破20，聯手率隊以116比100擋下勇士的反撲，以116比100拿下NBA總冠軍賽關鍵的第3戰勝利。

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美國職籃NBA總冠軍賽前兩戰，在主場迎戰的西區冠軍金州勇士、作客的東區冠軍波士頓塞爾蒂克各拿1勝，今天兩隊移師塞爾蒂克主場，進行系列賽第3戰。

回到主場，塞爾蒂克此役打出10比2開局，並在霍福德（Al Horford）上籃得手後領先達兩位數，靠布朗（Jaylen Brown）單節砍進17分的帶領，首節以33比22領先11分。

今天賽前，作客的勇士在練球時，發現籃框竟比標準高度要高，讓練習被迫中斷，或許多少受到影響，他們首節手感不佳，三分球10投2中，命中率僅2成，23次出手命中8球，整體投籃命中率只有3成48，是首節落後達兩位數的關鍵。

勇士次節靠一波10比0攻勢，將落後縮小到個位數的7分，但塞爾蒂克靠懷特（Derrick White）的「3分打」再把分差拉開到兩位數，上半場打完，仍以68比56保持兩位數領先。

下半場開打後，柯瑞（Stephen Curry）在三分線外出手時遭犯規，在他完成「4分打」後，勇士還擁有球權，波特（Otto Porter Jr.）把握機會，在投籃時間快到時砍進三分球，緊接着柯瑞又飆進三分彈，勇士打出12比0攻勢，反以1分超前，但塞爾蒂克靠史瑪特（Marcus Smart）的三分球很快要回領先，3節打完仍以93比89領先勇士。

決勝節塞爾蒂克打出9比2開局，以102比91將領先擴大到兩位數，勇士雖試圖反撲，但始終未能趕上，終場塞爾蒂克仍以16分差距獲勝。

勇士先發球員今天陷入犯規麻煩，葛林（Draymond Green）第4節6犯「畢業」，魏金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞也都吞下4次犯規、此外，勇士的籃板比塞爾蒂克少了16個，這些都成為勇士輸球關鍵。

塞爾蒂克的布朗、塔特姆（Jayson Tatum）、史瑪特此役分別攻下27分、26分、24分，霍福德貢獻11分，替補的威廉斯（Grant Williams）有10分進帳，只獲8分的威廉斯三世（Robert Williams III）抓下全場最多的10個籃板。

勇士的柯瑞今天轟下全場最高31分，湯普森（Klay Thompson）貢獻25分，魏金斯攻下18分，板凳出發的波爾（Jordan Poole）則獲10分。

在7戰4勝制總冠軍賽前兩戰打完後，兩隊1比1平手，塞爾蒂克今天拿下第3戰勝利，奪冠的機率高達8成21，接下來雙方將於10日（台灣時間11日），繼續在塞爾蒂克主場進行總冠軍賽第4戰，綠衫軍若能在主場再獲勝，將能率先「聽牌」。

© 2022 AFP