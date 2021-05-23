3巨頭得分皆破20 籃網季後賽首戰逆轉塞爾蒂克

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（法新社紐約22日電） NBA籃網3巨頭今天得分都破20，其中杜蘭特轟下32分，厄文、哈登也分別攻下29分、21分，最終在本季季後賽首戰，以104比93逆轉擊敗塞爾蒂克。

美國職籃NBA季後賽今天揭開序幕，東區第2種子布魯克林籃網，在7戰4勝制系列賽首戰，迎戰經附加賽才闖進季後賽的第7種子波士頓塞爾蒂克。

籃網的杜蘭特（Kevin Durant）首節拿下8分，但全隊三分線外9次出手全數落空，以16比24落後；上半場籃網三分球命中率不到1成，加上塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、史瑪特（Marcus Smart）分別攻下15分、11分，讓籃網半場打完，以47比53落後塞爾蒂克6分。

兩隊易籃再戰，籃網打出20比6開局，反以67比59領先，並在哈里斯（Joe Harris）砍進一記三分球後，一度領先達9分；籃網打完3節，反以78比73領先塞爾蒂克5分。

末節在杜蘭特一記灌籃後，籃網打出11比6攻勢，以89比79領先塞爾蒂克達兩位數，並靠着第4節起21比9 的攻勢，一度以99比82領先達17分，最終以11分差距獲勝，在系列賽取得1比0領先。

本季的季後賽開打前，杜蘭特生涯在季後賽共獲4043分，在史上排名第11，今天這場比賽他獲32分，讓他得以超越帕克（Tony Parker）的4045分，在生涯季後賽總得分排行榜上的排名上升到第9。

此役籃網3巨頭得分都破20，除杜蘭特32分、12籃板，厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）分別攻下29分、21分，哈里斯則是獲得10分。

塞爾蒂克以塔特姆獲22分最高，史瑪特、沃克（Kemba Walker）分別攻下17分、15分，，湯普森（Tristan Thompson）雖只獲4分，但抓下10個籃板。

© 2021 AFP