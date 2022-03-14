3萬北約兵力集結挪威 展開2022酷寒演習

（法新社奧斯陸14日電） 北大西洋公約組織（NATO）及夥伴國約3萬名軍人今天於挪威展開大規模演習，與此同時，西方與俄羅斯間因烏克蘭戰爭緊張情勢升高。

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2022年「酷寒演習」（Cold Response 2022）早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就安排好。挪威扼守北約的歐洲北部邊境，這項演習目的是測試該國管理境內增援盟軍的能力。依據北約憲章第5條，成員國須在另一成員國遭受攻擊時來援。

負責「酷寒演習」的挪威陸軍中將奧德洛（Yngve Odlo）告訴TV2電視台：「這是一項防禦性演習。這不是具有攻擊目的的軍事行動。」參與演習的還包括200架飛機與50艘艦艇。

「酷寒演習」每2年舉辦一次，這次演習於3月14日至4月1日舉行，西方國家部隊將在挪威嚴寒氣候下磨練戰鬥技巧，包括地面、海上和空中操演，地點涵蓋北極。不過，將距離挪威和俄羅斯邊境達數百公里遠。

俄方不願應邀派員觀察這次演習。

俄國駐挪威大使館上周告訴法新社：「北約在俄羅斯邊境附近的任何軍力集結，都無助於強化區域安全。」

奧德洛說，俄國「有能力合法地追蹤整場（演習的）進度。我真的希望他們能尊重現行協議」。

如同先前的酷寒演習，和挪威同在北歐，但沒有正式加入北約的瑞典和芬蘭也會參與演習。

© 2022 AFP