36年前奪2.5萬人命 哥倫比亞火山出現明顯活動

（法新社波哥大14日電） 哥倫比亞魯伊斯火山（Nevado del Ruiz Volcano）爆發36周年，當年噴發摧毀哥國一整座城鎮、奪走約2萬5000條人命，本周末火山又開始噴發出火山灰和氣體。

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哥倫比亞地質調查所（Colombian Geological Service）表示，魯伊斯火山從昨天開始出現「明顯的」活動。

哥倫比亞西部的魯伊斯火山是環太平洋火山帶（Ring of Fire）眾多火山之一，這條環繞太平洋盆地地區的路徑特徵就是經常發生地震和火山爆發。

1985年底，魯伊斯火山在休眠了數十年之後開始隆隆作響，並於11月13日噴發，散發的熱氣足以融化山頂上長久以來的積雪。

火山爆發產生的泥流順着河谷衝向下游，吞噬了小鎮亞美洛（Armero），鎮中5萬人口有半數罹難。

當時13歲女孩桑傑士（Omayra Sanchez）被泥流摧毀的房舍殘骸給困住，脖子以下浸泡在泥水之中，就這樣撐了3天最終傷重過世。她掙紮過程傳遍世界各地，成為這起悲劇的象徵。

1985年這起事件被認定為哥國史上最嚴重的自然災害，也是20世紀最致命的火山噴發之一。

哥倫比亞地質調查所表示，魯伊斯火山過去11年多以來一直處於「不穩定」狀態。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

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