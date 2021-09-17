37年前日本瓶中信 竟被夏威夷女孩拾獲

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（法新社東京17日電） 日本千葉縣一所高中的自然科學社成員為了研究洋流，37年前在海中投入750枚瓶中信；如今，其中一枚竟在相隔6000公里遠的夏威夷被一名9歲女孩拾獲。

縣立銚子高中學生在1984年至1985年間投入海中的瓶中信有日文、英文和葡萄牙文內文，並希望拾獲者可以聯繫他們。

這些瓶子曾遠飄至菲律賓、加拿大和美國阿拉斯加，上一次發現瓶中信是2002年在日本九州鹿兒島縣喜界島拾獲的第50瓶。

9歲女孩葛蘭姆（Abbie Graham）今年6月在夏威夷一處海灘，發現了這批瓶中信的第51瓶，其中明信片大小紙張上的字大多仍可辨識。

銚子高中教頭（副校長）林潤（Jun Hayashi）今天告訴法新社：「我感到十分驚訝，第50瓶是在19年前發現的，所以我以為就此告終。」

他表示，自己原以為其餘瓶中信都已沉入海底，第51瓶被拾獲的消息令人振奮，希望有人能找到第52瓶。

儘管當年施放瓶中信的自然科學社已於2007年解散，校方表示，兩名學生代表計畫向拾獲的葛蘭姆寄出一封信並附上小型旗幟。

1984年時為自然科學社一員的神田真弓說，瓶中信37年後在夏威夷被發現讓懷舊校園記憶重現眼前，也確實讓人清楚理解地球和大自然是如此巨大與神秘。

© 2021 AFP