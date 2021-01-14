39引發賣淫聯想成官員揩油幫兇 阿富汗車牌將禁用

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（法新社喀布爾14日電） 阿富汗交通部門正逐步淘汰含數字「39」的車牌，因為這個數字長久以來引發拉皮條和賣淫的聯想。

阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh ）表示，本周將發布法令，讓車牌號碼跳過這個敏感數字，斬斷監理人員揩油源頭。

沙雷在社群媒體臉書（Facebook）貼文說，39「這個數字將自交通系統中淘汰，據說有民眾為了避免領到含有這個數字的車牌而掏出300美元賄款」。

這個數字在坊間含意出處已不可考，但據說與西部城市赫拉特（Herat）一個惡名昭彰的拉皮條者座車車牌有此數字有關。

如今，只要有人車牌含有這個數字，都可能被視為與地下性產業有關聯，而這樣的聯想在此虔誠的穆斯林國家是天大的忌諱。

新車車主只好透過賄賂來避免拿到含有這個數字的車牌。

首都喀布爾（Kabul）一個車商就說：「交通部門的人會問你要不要含數字39的車牌，如你不想要，他們就跟你要賄賂。」

39與性產業的聯想不僅限於車輛，電話號碼或住家地址有這個數字，也都會被恥笑或淪為拒絕往來戶。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

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