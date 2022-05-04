40年大旱襲非洲之角 2000萬人恐挨餓

（法新社奈洛比3日電） 從南端的衣索比亞到北邊的肯亞和索馬利亞，「非洲之角」全境正遭受大旱所苦，多達2000萬人有挨餓之虞。

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聯合國稱這是「非洲之角」40年最嚴重旱災，上周的捐款人會議為當地募集了14億美元。

旱災災區居民原本主要憑藉畜牧和僅夠�b口的耕作勉強渡日，但2019到2021年間先是蝗蟲肆虐吃光作物，現在又雪上加霜，出現了2020年底以來一連第4個乾旱的雨季。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）上月表示：「2022年因乾旱挨餓的人數可能從目前預估的1400萬人暴增至2000萬人。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）上周表示，索馬利亞約有4成人口、即600萬人陷入極度的糧食不安全處境，如果現況持續下去，「未來數月非常有可能看到饑荒爆發」。

聯合國人道事務協調廳表示，衣索比亞也有650萬人「極度糧食不安全」，肯亞則有350萬人遭到相同情況，而整個「非洲之角」地區則有100萬人因缺水和缺牧草離開家園，至少300萬頭牲畜死亡。

專家說，極端氣候正因氣候變遷而更趨頻繁同時更加嚴重。

烏克蘭戰爭也使「非洲之角」的困境更甚，因為戰爭造成食物和油價飆漲，擾亂全球供應鏈，還使原本援助「非洲之角」的資金轉向他處。

© 2022 AFP