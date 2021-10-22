43國聯合呼籲中國 充分尊重新疆維吾爾族權利

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法新社報導，法國在聯合國宣讀這些國家的聯合聲明，稱「我們要求中國允許獨立觀察員立即、有意義且不受限制地進入新疆，包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）及其公署。」

聲明表示，「我們特別關切新疆維吾爾自治區情勢」，並引述「可靠」報告指出，當地「存在大規模『政治再教育」營的網絡，逾百萬人遭任意拘留」。

這項由美國、歐洲和亞洲國家連署的聲明提及酷刑；殘忍、不人道和有辱人格的待遇；強制絕育；性暴力及性別暴力；強迫兒童分離等情事，且「不成比例地持續以維吾爾族和其他少數族群為目標」。

中國駐聯合國大使張軍指責此為「謊言」和「傷害中國的陰謀」，迅速否認這些「無端指控」。

2019年和2020年，英國和德國也以同樣方式公開做出類似聲明。2年前的聲明獲得23國支持，去年則獲得39國響應。外交官員說，今年新加入支持的國家有土耳其、史瓦帝尼王國、葡萄牙和捷克。

另一方面，海地因承認台灣，與中國的關係變得複雜，未支持連署。

外交消息人士說，瑞士也未連署，因為瑞士近期主辦中國和美國之間的高階會談，選擇優先考量自身作為兩大強權之間的協調人角色，而非在籲請中國尊重新疆人權的年度聲明上簽字。

外交官員說，中國年年擴大施壓聯合國成員勿連署聲明，揚言不派遣新的和平使團前往特定國家，或不讓他國在中國興建新的大使館。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP