47名選手被迫隔離 澳網主席仍稱比賽如期開打

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（法新社墨爾本17日電） 澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列今天強調，四大滿貫賽之一澳洲網球公開賽將如期在2月8日開打。他也坦言，47名被迫待在飯店房間隔離的球員「處境不是很好」。

澳洲網球公開賽（Australian Open）主辦單位為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，今年安排17架包機載運選手和團隊抵達墨爾本和南部城市阿得雷德（Adelaide）。但昨天傳出其中2架包機共有3人確診，為賽事投下重大變數。

儘管確診者都非球員，但其中一人是加拿大女網好手、2019年美國網球公開賽（US Open）女單冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）的教練布魯諾（Sylvain Bruneau）。此外，2架包機上的所有其他人都被視為密切接觸者，必須待在飯店房間隔離14天。

換句話說，機上共有47名球員不準如原本允許每日可外出訓練5小時，其中包括日本錦織圭、白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、德國柯貝（AngeliqueKerber）和美國史蒂芬斯（Sloane Stephens）等知名選手。這樣的限制嚴重影響他們的賽前準備。

提列（Craig Tiley）告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們一直知道疫情會帶來重大風險，世事難料。但澳網仍將按計畫舉行，我們將繼續盡全力確保處境不是非常好的球員能夠有算是可以接受的情況。」

有謠言宣稱，其中一名確診者是搭乘載運大咖球星前往阿得雷德的2架包機其中一架，對此澳網主辦單位強烈駁斥。

今年大多數參賽選手都降落在墨爾本，但包括塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙天王納達爾（Rafael Nadal）、美國天後小威廉絲（Serena Williams）和日本女將大直美等網壇巨星，則都是降落在阿得雷德。

提列還說，球員必須待在飯店房間隔離並不容易，但他們都已被告知風險，他也正在儘力確保這些球員的飯店房間內有運動設備。

不過提列坦言，這47名球員若要準備好參加31日在墨爾本展開的為期一周熱身賽，恐怕有難度。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP