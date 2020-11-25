5G網路禁用華為等設備 英國推法案加強執行

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦24日電） 英國政府繼7月決定封殺中國電信設備巨擘華為，今天宣布將尋求動用更大權力，禁止高風險廠商進入英國電信網路。

在美國升高施壓下，英國7月不顧中國北京報復威脅，一改政策，從原本的允許華為有限度參與，改成一腳將華為踢出英國5G網路建設。

現在英國更把這項決定寫入法律，準備把今天公布的「電信安全法案」（Telecommunications Security Bill）送交國會辯論。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）說：「這個開創性法案將讓英國建立起全球數一數二嚴苛的電信安全制度，容許我們採取必要行動來捍衛我們的網路。」

英國數位、文化、媒體暨體育部表示，法案如果通過，將是「意義重大的一步，保護英國免於受到國家行為者或罪犯的惡意網路活動攻擊」。

電信供應商目前自行制定網路安全標準，未來將有法律義務，根據政府指示來管理高風險廠商衍生的各項風險。

未能遵守規定的企業，將面臨營業額10%或每天10萬英鎊（約新台幣390萬元）的罰款。監督與安全評估工作將由通訊管理局（Ofcom）執行。

英國政府7月宣布，今年12月31日之後，英國所有行動通訊服務業者禁止購入新的華為5G設備，且必須在2027年前移除已經安裝的所有華為設備。

英國堅稱，政策丕變是受到美國制裁影響，因在美國制裁下，華為已無法取得5G網路核心所需的關鍵晶片。

英國這項決定，導致原本已因香港問題和新疆維吾爾人待遇而緊繃的英中關係更加惡化。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP